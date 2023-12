Akanda Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Akanda diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge festgestellt werden. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aus diesem Grund wird Akanda mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Akanda derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Kurs der Aktie (0,435 USD) um -37,86 Prozent über dem GD200 des Wertes verläuft, der bei 0,7 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,45 USD, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Somit ergibt sich für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Neutral" versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Akanda liegt bei 65,12, was als eine neutrale Situation gilt. Ebenso bewegt sich der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".