Akamai Aktie: Das wird teuer!

Das Sentiment und der Buzz spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung der Aktie von Akamai zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer insgesamt negativen Änderung führte. Daher erhält die Aktie von Akamai bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Akamai mit einem Wert von 29,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 59,03, was einen Abstand von 49 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Akamai derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Akamai-Aktie ist aktuell "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich das Rating aus 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung für den vergangenen Monat ergibt sich ein Bild von 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -5,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Akamai eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.