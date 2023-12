Akamai Aktie: Was war das denn?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Akamai diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Meinungsmärkte haben sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Aspekten rund um Akamai beschäftigt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale kommuniziert wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Akamai-Aktie liegt bei 70, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 22,8, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Akamai-Aktie eine Performance von 23,71 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -2,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,41 Prozent im Branchenvergleich für Akamai. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors konnte Akamai mit einer Überperformance von 17,22 Prozent glänzen. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Akamai-Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Daher erhält Akamai in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Wert führt.