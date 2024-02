Akamai Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie des Unternehmens Akamai wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" abgegeben. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 111 USD erwartet, was einer Erwartung von 1,66 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 109,19 USD. Somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Akamai liegt bei 87,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV-Wert von 29,86 ist Akamai deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 58,5, was einer Unterbewertung von 49 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Akamai um -8,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, bei +4,29 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.