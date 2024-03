Akamai Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Für Akamai weist der RSI einen Wert von 67,64 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 74,84, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben Akamai in den letzten 12 Monaten 5 Mal mit "Gut", 1 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher das institutionelle Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 107,25 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 9,46 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 117,4 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite von Akamai beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für Akamai führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.