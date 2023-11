Akamai Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktie von Akamai wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 5 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Auf Basis dieser Einschätzungen leiten wir eine langfristige Bewertung von "gut" ab. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Akamai-Aktie liegt bei 103,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 29 auf. Das bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Akamai die Börse 29,4 Euro zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche liegt das KGV von Akamai um 58 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung des Unternehmens hindeutet und zu einer Einstufung von "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Akamai bei 17,38, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 20, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Akamai derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung von "schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt. Der Unterschied beträgt 2,36 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,36 %). Dies spiegelt sich in der Bewertung wider.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie von Akamai basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.