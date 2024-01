Akamai Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Akamai-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine Abweichung von +19,61 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Akamai im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" unterbewertet ist. Das aktuelle KGV beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 58 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Schlecht" zugeordnet.

Die Meinungen und Stimmungen der Anleger werden ebenfalls berücksichtigt, und es zeigt sich, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt mehr positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auf dieser Ebene lassen sich auch fünf Handelssignale ermitteln, von denen 5 als "Schlecht" bewertet werden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Akamai in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.