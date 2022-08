Akamai Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Kurs der Aktie Akamai steht am 17.08.2022, 22:00 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 95.73 USD. Der Titel wird der Branche "Software und Dienstleistungen" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Akamai auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Akamai-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (118 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 98,08 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Akamai eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Akamai erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 84,94 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -104,69 Prozent im Branchenvergleich für Akamai bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,13 Prozent im letzten Jahr. Akamai lag 77,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Akamai. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Akamai daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Akamai von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

