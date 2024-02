Ak Medical Aktie: Eine klare Abfuhr!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ak Medical eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ak Medical daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Ak Medical bei -43,6 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,77 Prozent, wobei Ak Medical mit 21,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Ak Medical in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei einer Dividende von 1,06 % ist Ak Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (4,08 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,02 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich aktuell die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ak Medical liegt mit einem Wert von 26,88 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 20. Der genaue Abstand beträgt aktuell 34 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.