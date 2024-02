Ajisen Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) der Ajisen China-Aktie liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt 6,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Ajisen China-Aktie eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs einen Wert von 0,92 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,99 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,61 Prozent und wird als gut bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,93 HKD, was einer Distanz von +6,45 Prozent entspricht und ebenfalls als gut eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Ajisen China-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine neutrale Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.