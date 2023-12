Ajinomoto Co. Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie die Diskussion über das Unternehmen Ajinomoto zeigt. Die Redaktion bewertet die Aktie entsprechend als "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment. Auch in Bezug auf die Dividende erhält Ajinomoto eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer negativen Differenz zum Branchendurchschnitt. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Ajinomoto-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Hingegen wird die Aktie laut RSI der letzten 25 Tage als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Ajinomoto.