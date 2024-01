Ajinomoto Co. Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Ajinomoto stieg in den letzten 12 Monaten um 14,85 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich einen Anstieg um 21,83 Prozent, was bedeutet, dass Ajinomoto eine Underperformance von -6,98 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 19,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Ajinomoto 4,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Ajinomoto in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Ajinomoto langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Ajinomoto beträgt derzeit 1,26 %, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 1,93 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ajinomoto diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ajinomoto auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.