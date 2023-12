Ajinomoto Co. Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Die Aktie von Ajinomoto wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 28,73 insgesamt 30 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsegment, der 40,89 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse wird der Aktie daher die Einstufung "Gut" verliehen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ajinomoto-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5230,95 JPY mit dem aktuellen Kurs (5436 JPY) vergleicht, was eine Abweichung von +3,92 Prozent darstellt. Ebenso erhält die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5275,19 JPY eine "Neutral"-Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Ajinomoto mit einer Dividendenrendite von 1,26 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Differenz zum Durchschnitt nicht allzu groß ist. Die Dividendenrendite ist jedoch ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei Ajinomoto in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ajinomoto daher auf dieser Ebene ebenfalls ein "Gut"-Rating.