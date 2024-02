Ajinomoto Co. Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Der Aktienkurs von Ajinomoto erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 43,03 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor (22,92 Prozent) eine Überrendite von 20,11 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt 26,28 Prozent, und Ajinomoto liegt aktuell 16,75 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ajinomoto ist insgesamt positiv, was sich sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den veröffentlichten Meinungen widerspiegelt. Die positiven Themen rund um Ajinomoto führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ajinomoto 1,3 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,9 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,6 Prozentpunkte, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Ajinomoto derzeit mit einem RSI-Wert von 25,17 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Gut".