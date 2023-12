Ajinomoto Co. Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ajinomoto als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ajinomoto-Aktie ergibt sich ein Wert von 56,7 für den RSI7 und 53,88 für den RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und einer entsprechenden Einstufung für beide Zeiträume. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Ajinomoto-Aktie mit 14,85 Prozent um mehr als 4 Prozent darunter. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 21,67 Prozent, wobei Ajinomoto mit 6,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ajinomoto-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ajinomoto einen Wert von 28 auf, während das KGV für die Branche "Nahrungsmittel" bei 41,51 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

