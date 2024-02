Ajinomoto Co. Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Ajinomoto-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5693 JPY einen Abstand von +3,93 Prozent vom GD200 (5477,56 JPY) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 5657,42 JPY, was einen Abstand von +0,63 Prozent bedeutet und somit auch ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,3 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Ajinomoto-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Mit einem aktuellen Wert von 67,65 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was auch als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Ajinomoto-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.