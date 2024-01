Ajinomoto CoADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ajinomoto liegt mit 28,73 unter dem Branchendurchschnitt von 41 für die Nahrungsmittelbranche, was einer Unterbewertung von 31 Prozent entspricht. Die Aktie kann daher als preisgünstig angesehen werden und wird daher aufgrund fundamentaler Kriterien positiv bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ajinomoto eine Performance von 14,85 Prozent, was jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche eine Underperformance von -6,98 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite um 4,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als negativ bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment im Internet zeigt sich bei Ajinomoto eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach Messungen kaum Veränderungen auf, was insgesamt zu einem negativen Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse erhält die Aktie von Ajinomoto unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +5,05 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis der einfachen Charttechnik eine positive Bewertung, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich negativ ausfällt.

