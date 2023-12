Aj Lucas Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Aktienbewertungen führen. Bei Aj Lucas wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Aj Lucas liegt bei 0,01 AUD, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,012 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +20 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,01 AUD erreicht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 33,33, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI neutral bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Aj Lucas von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt neutralen Anleger-Stimmung. Somit wird die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.