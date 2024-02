Aizawacurities Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Die technische Analyse der Aizawa Securities Aktie ergibt, dass diese derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 81,33 als überkauft gilt. Dieses Signal wird daher als "Schlecht" eingestuft. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis ist daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Aizawa Securities wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Aizawa Securities nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aizawa Securities auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aizawa Securities bei 976,01 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1205 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1212,52 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".