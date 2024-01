Aizawacurities Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aizawa Securities notiert derzeit mit einem Kurs von 1167 JPY, was einer Abweichung von +0,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200 basierend auf den vergangenen 200 Tagen +28,99 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Aizawa Securities, so beträgt dieser derzeit 63,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 51,65 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung bei Aizawa Securities. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.