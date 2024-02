Aixtron ist zurück!

Aixtron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,88 Prozent, was eine Outperformance von +18,24 Prozent im Branchenvergleich für Aixtron bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 9,64 Prozent gestiegen. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Aixtron mit einer mittleren Rendite von 2,39 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 25,49 Prozent erzielen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Aixtron eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen hatte. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt bekommt Aixtron daher für diese Stufe ein "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird Aixtron als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 29,54, was einem Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,15 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aixtron liegt bei 52,95, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.