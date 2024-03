Aixtron-Wiedereinstieg: Rücksetzer fällt zu hart aus

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron SE":

Stammleser erinnern sich: Im Dezember 2023 hat das Team der Techaktien-Masterclass mit Verweis auf eine Überhitzung des Aixtron-Aktienkurses zum Ausstieg geraten. Wie sich heute zeigt, war das Timing goldrichtig, denn von den Kursen oberhalb von 37 Euro ist das Papier aktuell sehr weit entfernt. Als Aixtron in der Vorwoche den Umsatzausblick für 2024 bekannt gab, fiel das Papier wie ein Stein Richtung 25 Euro. Danach setzte ein Stabilisierungsversuch ein, der bis heute jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Das Team des Techaktien-Börsendienstes geht dennoch davon aus, dass hier das Gros der aussteigewilligen Anleger verkauft hat und setzen in einem ersten Schritt auf eine direkte Kurserholung auf über 28 Euro. Ihr eigentlicher Investitionshintergrund ist – Stammleser wissen es – jedoch langfristiger Natur. So ist zum einen der notwendige Kapazitätsausbau der großen Chipkonzerne zu nennen, der zwar zyklisch ist, im Mittel jedoch ein gesundes strukturelles Wachstum aufzeigt. Dies ist wenig verwunderlich, schließlich werden die produzierten Chips immer leistungsstärker und in immer mehr Lebensbereichen eingesetzt. Ganz konkret sieht die Redaktion im Wachstumsmarkt von Elektrochips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) für Aixtron eine große Chance, womöglich dauert es hier jedoch ein halbes oder ganzes Jahr länger bis die Story greift – also anders als sie ursprünglich gedacht hätten.

Dennoch: Das Komplett-Paket zu Kursen von unter 28 Euro (Redaktionsschluss) bei Aixtron eröffnet Ihnen aus Sicht der Redaktion ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Das Team der Techaktien-Masterclass kennt das Unternehmen und den Halbleitermarkt und mag die Investitionsstory. Der aktuelle Börsenpreis spiegelt nicht den fairen Wert von Aixtron wider und bietet Ihnen ein 12-Monats-Gewinnpotenzial von über 30%. Dass die Aktie aktuell zu günstig bewertet wird, ist offenbar auch die Ansicht der Führungsspitze, die wiederholt ihre Aixtron-Position in den vergangenen Monaten aufstockte. Folgen Sie den Spitzen-Managern in die Aixtron-Aktie und positionieren Sie sich mit dem deutschen Anlagenbauer im Bereich Zukunfts-Chips.

