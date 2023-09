Aixtron: Potenzial von fast +19% - Kursziel 39,78 EUR

Die Aktie des deutschen Anlagenbauers Aixtron befindet sich laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 39,78 EUR und somit um +18,85% höher als der gegenwärtige Wert.

• Aixtron-Kurseinbruch mit -1,36%

• Guru-Rating bleibt stabil auf 4,05

• Optimistische Einschätzung von 75% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen negativen Trend mit einem Gesamtverlust von -4,12%. Gestern hat die Aktie um weitere -1,36% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt ist im Moment eher pessimistisch.

Trotzdem setzen sechs Analysten die Empfehlung zum Kauf und neun Experten empfehlen zumindest den Erwerb von Anteilen (“Kauf”). Eine neutrale Bewertung sprechen fünf Fachleute aus (“halten”).

Das “Guru-Rating” für Aixtron bleibt unverändert bei gutem Niveau (4,05). Dies sowie das...