Aixtron: Potenzial von +7,29% bis auf 38,25 EUR

Die Aixtron-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das Kursziel beträgt 38,25 EUR und liegt somit um +7,29% über dem aktuellen Preis.

• Aixtron stieg am 03.08.2023 um +0,28%

• Das mittelfristige Kursziel von Aixtron beträgt 38,25 EUR

• Das Guru-Rating für die Aktie bleibt stabil bei 4,05

Gestern verzeichnete die Aixtron-Aktie an der Börse einen Anstieg von +0,28%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage ergaben insgesamt ein Minus von -0,11%, was eine neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt.

Obwohl sich die Aktienkurse anders entwickelt haben als erwartet wurde dies vom Analysten-Team positiv bewertet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Aixtron beträgt laut Bankanalysten aktuell 38,25 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft bedeutet dies ein Potential von +7.29 % für Investoren. Allerdings...