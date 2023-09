Aixtron: Potenzial von +13,33% - Kursziel bei 39,78 EUR

Die Aktie von Aixtron hat in den letzten fünf Handelstagen eine Entwicklung von +0,37% hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von weiteren +0,52%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt zu sein. Doch das wahre Kurspotenzial liegt laut Bankanalysten bei einem mittelfristigen Kursziel von 39,78 EUR – ein Anstieg um +13,33%.

• Am 31.08.2023 stieg die Aktie um weitere +0,52%

• Durchschnittliches Kurspotenzial beträgt aktuell +13,33%

• “Guru-Rating” bleibt mit 4,05 unverändert

Während sechs Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und acht sie optimistisch einschätzen aber nicht euphorisch bewerten (“Kauf”), haben sich fünf Experten für die Bewertung “halten” entschieden.

Doch trotz dieser unterschiedlichen Meinungen teilen alle Analysten dieselbe Einschätzung bezüglich des hohen Potenzials der...