Aixtron: Potenzial für eine Kurssteigerung von 25,33% - Das wahre Kursziel

Die Aktie von Aixtron hat in den letzten Tagen am Finanzmarkt an Wert verloren. Gestern wurde ein Minus von -1,55% verzeichnet und die Ergebnisse der vergangenen Woche summieren sich auf -8,87%. Die Analysten sind jedoch optimistisch und sehen das wahre Kursziel bei 39,78 EUR.

• Aixtron: Am 10.10.2023 mit einem Rückgang von -1,55%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,05

Laut den Bankanalysten eröffnet Aixtron aktuell Investoren ein Potenzial für eine Steigerung des Aktienkurses um +25,33%, wenn das Kursziel erreicht wird. Von sechs Analysten werden die Aktien als starker Kauf empfohlen und neun weitere setzen sie auf “Kauf”. Fünf Experten haben sich neutral positioniert und bewerten diese als “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05...