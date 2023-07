Aixtron: Potenzial für Anleger mit einem Kursziel von 33,15 EUR

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie von Aixtron momentan unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +6,08%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 33,15 EUR.

Am gestrigen Tag hat das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,33% verzeichnet. Die Stimmung in den Bankhäusern ist eindeutig positiv und zeigt sich auch im Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,17.

Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere neun das Rating “Kauf” vergeben haben, sehen drei Analysten sie nur als “halten”. Der Anteil der noch optimistischen Experteneinschätzungen beträgt dabei immerhin +83,33%.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl es einige unterschiedliche Einschätzungen gibt und keine Investitionsempfehlung...