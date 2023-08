Aixtron: Mittelfristiges Kursziel von 38,25 EUR laut Analysten

Die Aktie von Aixtron konnte gestern am Markt ein Plus von +0,46% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen lag die Kurzentwicklung bei -0,93%. Die Bewertung der Analysten für das Unternehmen bleibt jedoch konstant.

Aktuell haben sechs Bankanalysten eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen und weitere acht sehen sie positiv und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Fünf Experten bewerten das Papier als “halten”. Damit liegt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen bei +73,68%.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens wird im Durchschnitt mit 38,25 EUR angegeben. Dies würde einem Potential von +9,38% entsprechen und somit Investoren attraktive Möglichkeiten eröffnen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Aixtron aktuell nicht richtig bewertet ist und optimistische Prognosen erhält. Dabei sollte man jedoch...