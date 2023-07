Aixtron: Kursziel von 33,15 EUR laut Analysten

Die Aktie von Aixtron hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung hingelegt und verlor gestern am Finanzmarkt -6,51% an Wert. Die Stimmung der Bankanalysten ist jedoch eindeutig positiv, da das mittelfristige Kursziel bei 33,15 EUR liegt.

• Aixtron mit -6,51% Handelsentwicklung am 05.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel für Aixtron beträgt 33,15 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +83,33%

Das bedeutet ein Potenzial von +14,19%. Obwohl nicht alle Experten dieser Einschätzung zustimmen und die jüngste negative Trendentwicklung beachtet werden muss. Von insgesamt 18 analysierten Bewertungen empfehlen sechs einen starken Kauf und neun geben das Rating “Kauf”. Drei Experten sehen die Aktie eher neutral als “halten” bewertet.

Ein weiterer Indikator für eine positive Prognose ist das Guru-Rating ALT welches nun...