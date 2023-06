Aixtron: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktionäre von Aixtron können sich über die positive Entwicklung am Finanzmarkt freuen. Gestern konnte das Unternehmen ein Plus von +2,42% verzeichnen und auch in den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine Gesamtsteigerung um +4,19%. Der Markt scheint optimistisch.

Die Bankanalysten haben ebenfalls Grund zur Freude. Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 33,15 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies Investoren ein Potenzial von +5,71% eröffnen. Von insgesamt 18 befragten Analysten befürworten 6 die Aktie als starken Kauf und weitere 9 empfehlen sie mit “Kauf”. Lediglich drei Experten empfehlen “halten” für die Aixtron-Aktie.

Das Guru-Rating wurde auf einen aktuellen Wert von 4,17 angehoben – nach einem vorherigen Stand ebenfalls von 4,17. Insgesamt sind also etwa +83,33% der Analysten...