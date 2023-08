Aixtron - Bankanalysten halten mittelfristiges Kursziel bei 38,25 EUR für realistisch

Die Aktie des deutschen Technologiekonzerns Aixtron hat am 11.08.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,82% gezeigt und bleibt somit in einer neutralen Phase der letzten fünf Handelstage mit einem minimalen Verlust von -0,06%. Analysten sind jedoch optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +8,39% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel für Aixtron liegt bei 38,25 EUR. Von den insgesamt 19 analysierenden Bankexperten empfehlen sechs die Aktie als “starker Kauf”, acht als “Kauf” und fünf vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von 4,05.

Mit dieser positiven Einschätzung kann sich die Stimmung unter den Analysten weiterhin verbessern – der Anteil der optimistischen Experten beträgt aktuell +73,68%.

