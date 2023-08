Aixtron: Analysten sind optimistisch - Kursziel von 38,25 EUR

Die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers Aixtron konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,43% verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit eine Gesamtperformance von +0,74%. Die neutrale Trendentwicklung spiegelt das Marktgeschehen wider.

Doch was sagen die Experten? Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aixtron-Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 38,25 EUR und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +7,93%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

6 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie. Weitere 8 Experten sehen sie als optimistische Kaufempfehlung an. Dabei haben sich insgesamt 5 Spezialisten dafür entschieden zu halten. Der Anteil positiver Einschätzungen unter den Analytikern liegt bei beeindruckenden +73,68%.

Zusätzlich...