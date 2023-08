Aixtron: Analysten setzen Kursziel auf 38,25 EUR - Potenzial von +8,39%

Das Unternehmen Aixtron konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen erreichte die Aktie jedoch nur einen geringen Anstieg um -0,06%. Der Markt scheint derzeit neutral zu sein und Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 38,25 EUR liegt.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +8,39%, wenn sie Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell raten sechs Analysten zum Kauf und acht weitere bewerten die Aixtron-Aktie als optimistisch aber nicht euphorisch kaufenswert. Fünf Experteneinschätzungen fallen neutral aus.

Insgesamt liegt der Anteil an positiven Bewertungen bei...