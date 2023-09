Aixtron: Analysten sehen starkes Kurspotenzial von +10,96% - Kursziel bei 39,78 EUR

Die Aktie des Halbleiterherstellers Aixtron verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -1,32%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel sehen sie bei 39,78 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +10,96%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

6 Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”, während 9 weitere das Rating “Kauf” vergeben. Die meisten Experten (5) raten dazu, die Aktie zu halten. Somit sind insgesamt 75% der Analysten noch optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05 und bestärkt damit...