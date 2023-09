Aixtron: Analysten sehen Potenzial von +11,37% - Kursziel bei 39,78 EUR

Die Aktie von Aixtron konnte gestern am Markt nicht überzeugen und verlor 0,36%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamtverlust von 2,16%, was auf eine pessimistische Stimmung hindeutet.

Doch laut Analysten wird die Aixtron-Aktie aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 39,78 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +11,37%. Von insgesamt 20 befragten Bankanalysten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf und neun setzen sie auf “Kauf” mit optimistischer Einschätzung. Die restlichen fünf Experten halten sich neutral.

Das Guru-Rating bleibt gleichbleibend hoch mit einem Wert von 4,05. Somit sind rund drei Viertel der Analysten immer noch optimistisch eingestellt.