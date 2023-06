Aixtron: Analysten sehen Potenzial von +10,94% - Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aixtron-Aktie hat laut Analysten aktuell ein ungenutztes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,15 EUR und bietet Investoren eine Chance auf einen Anstieg um +10,94%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Aixtron: Gestern mit einem Plus von +0,30%

• Guru-Rating steigt auf 4,17

• Optimistische Einschätzung mit einem Anteil von +83,33%

Am gestrigen Tag konnte die Aktie ein kleines Plus von +0,30% verbuchen. Insgesamt beträgt der Rückgang jedoch -3,08% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt scheint also eher pessimistisch zu sein.

Von insgesamt 18 Bankanalysten empfehlen sechs die Aktie als starkes Kaufsignal und neun weitere stufen sie als “Kauf” ein. Drei Experten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Der Anteil der optimistischen Analysen liegt damit bei beachtlichen...