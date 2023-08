Aixtron: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Aixtron wurde in der Vergangenheit von den Anlegern nicht richtig bewertet. Doch Experten sind optimistisch und vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 33,15 EUR.

• Aixtron stieg am 31.07.2023 um +1,09%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 33,15 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steigt auf 4,17 Punkte

Mit einem Plus von +1,09% am gestrigen Handelstag setzte Aixtron seine positive Entwicklung fort und erlangte in den letzten fünf Tagen einen Zugewinn von insgesamt +15,46%. Das zeigt eine klare Optimismus seitens der Investoren.

Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 33,15 EUR. Die Meinung der Bankanalysten geht hierbei auseinander: Während einige davon ausgehen dass es eine Renditeerwartung in Höhe von -8,12% gibt für Investoren wenn das Ziel erreicht wird , teilen andere...