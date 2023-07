Aixtron: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktie des Halbleiterunternehmens Aixtron hat in den letzten fünf Handelstagen um +15,73% zugelegt und auch gestern mit einem Plus von +1,91% positiv abgeschlossen. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Aixtron beträgt laut Bankanalysten 33,15 EUR. Damit ergibt sich ein Potenzial für Investoren von -7,12%. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, sehen drei Experten die Aktie neutral (“halten”).

Insgesamt sind demnach 83,33% der Analysten optimistisch gestimmt. Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt nun mit einer Bewertung von 4,17 im positiven Bereich (vorher: Guru-Rating ALT).