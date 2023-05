Aixtron: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 33,15 EUR

Aixtron hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +8,72% verzeichnet und gestern weitere +3,30%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist somit optimistisch. Doch wie bewerten die Bankanalysten die Lage?

Das mittelfristige Kursziel für Aixtron wird im Durchschnitt derzeit auf 33,15 EUR geschätzt. Sollten sie damit recht haben, ergibt sich ein Kurspotenzial von +14,94%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung: Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun das Rating “Kauf” vergeben haben, positionieren sich drei weitere mit dem Urteil “halten”. Insgesamt sind jedoch immerhin noch +83,33% der Analysten optimistisch.

Zuletzt sei erwähnt: Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,17.