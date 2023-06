Aixtron: Analysten sehen Kursziel von 33,15 EUR

Die Aktie von Aixtron hat in der vergangenen Woche an Wert verloren und legte gestern eine negative Kursentwicklung von -1,44% hin. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist jedoch optimistisch: Sie setzen das mittelfristige Kursziel bei 33,15 EUR fest. Dies würde ein Potenzial für Investoren in Höhe von +12,95% ergeben.

• Am 23.06.2023 lag die Kursentwicklung bei -1,44%

• Das Kursziel liegt aktuell bei 33,15 EUR

• Der Anteil der Kauf-Ratings beträgt +83,33%

6 Analysten bewerten die Aktie als “starker Kauf”, während weitere 9 als “Kauf” eingestuft werden. Lediglich drei Experten empfehlen Anlegern ein “Halten”. Insgesamt ergibt das eine positive Einschätzung mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,17 nach zuvor ebenso viel Punkten.