Aixtron: Analysten sehen Kurspotenzial von 15,59% - Kursziel bei 33,15 EUR

Die Aktie von Aixtron verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt (+3,02%). Die vergangenen fünf Handelstage jedoch waren durch einen rückläufigen Trend gekennzeichnet (-8,14%), was pessimistische Stimmung am Markt aufkommen lässt. Nichtsdestotrotz zeigen sich Bankanalysten optimistisch und schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 33,15 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,59%. Von insgesamt 18 Analysteneinschätzungen sind dabei nur drei neutral (Bewertung “halten”), während sechs Mal die Empfehlung zum Kauf ausgesprochen wurde und neun Analysten die Aktie ebenfalls positiv bewerten (“Kauf”). Das Guru-Rating liegt aktuell bei 4,17 nach zuvor gleichem Wert.