Aixtron: Analysten sehen Kurspotential von +17,24% auf 39,78 EUR

Die Aktie von Aixtron hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung erfahren und verlor insgesamt -4,31%. Am gestrigen Tag konnte sie jedoch um +0,62% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Dennoch haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie festgelegt. Das Kurspotential liegt bei +17,24%, aktuell bewertet man das Unternehmen mit einem Zielkurs von 39,78 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Der Großteil der Analysten sieht die Aktie positiv und empfiehlt einen Kauf (75%). Lediglich 5 Experten positionieren sich neutral und halten ihre Bewertung. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einer Bewertung von 4,05 konstant.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Aixtrons Potenzial für Anleger wurde...