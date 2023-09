Aixtron: Analysten sagen 39,78 EUR Kursziel voraus

Die Aktie von Aixtron hat nach Ansicht der Experten ein unrealisiertes Potenzial. Das tatsächliche Kursziel liegt +17,97% über dem derzeitigen Wert.

• Aixtron fiel am 19.09.2023 um -1,23%

• Das aktuelle Kursziel von Aixtron beträgt 39,78 EUR

• Der Guru-Rating für Aixtron bleibt bei 4,05

Am gestrigen Tag fielen die Aktien von Aixtron an den Finanzmärkten um -1,23%. Infolgedessen beläuft sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf eine Woche im Minus mit -5,33%. Der Markt scheint also relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung nicht unbedingt vorhersehbar war – laut Bankanalysten jedenfalls – ist die Stimmung insgesamt eindeutig negativ.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktien des Unternehmens liegt bei 39,78 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten und es erreichen können Investoren...