Aixtron: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 33,15 EUR

Die Aktie von Aixtron weist nach Ansicht der Analysten eine falsche Bewertung auf. Das tatsächliche Kursziel liegt um +7,49% über dem aktuellen Stand.

• Am 24.07.2023 lag die Aixtron-Aktie bei -3,17%

• Das aktuelle Kursziel für Aixtron beträgt 33,15 EUR

• Das Guru-Rating für Aixtron steigt von 4,17 auf nunmehr 4,17

Am Vortag verzeichnete das Unternehmen am Finanzmarkt einen Rückgang um -3,17%. Damit ergibt sich in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche – ein Minus von -0,84%. Der Markt scheint somit gegenwärtig neutral eingestellt zu sein.

Ob diese Entwicklung vom Analystenteam erwartet wurde? Die Stimmungslage ist jedenfalls klar.

Derzeit belaufen sich die Prognosen der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels auf durchschnittlich 33,15 EUR. Falls sie recht behalten sollten würden...