Aixtron: Analysten prognostizieren 39,39% Gewinnsteigerung trotz negativem Kurstrend

Unter Berücksichtigung der Charttechnik ist der aktuelle Kurstrend von Aixtron eher negativ. Der Gleitende Durchschnitt 50 zeigt keine unterstützende Wirkung. Analysten sind sich jedoch einig, dass auf Sicht von 12 Monaten ein Kursziel von 39,00 EUR realistisch erscheint, was einem potenziellen Gewinn von +39,39% entspricht.

Das Unternehmen Aixtron mit Hauptsitz in Herzogenrath steht in den Startlöchern für die Veröffentlichung seiner Quartalsbilanz des vierten Quartals in nur noch 110 Tagen. Investoren und Marktanalysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Analyseberichten zufolge wird erwartet, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes verzeichnen wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 konnte Aixtron einen Umsatz von 183,23 Mio. EUR erzielen, während nun mit einem Plus von +108,20 Prozent gerechnet wird und ein Umsatz von voraussichtlich 381,48 Mio. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn wird eine positive Veränderung prognostiziert – eine Steigerung um +100,00% auf voraussichtlich 100,54 Mio. EUR.

Die langfristigen Prognosen für das Gesamtjahr sehen ebenfalls vielversprechend aus: Ein prognostizierter Anstieg des Umsatzes um +108.20 Prozent und des Gewinns um +100%, was einem Betrag von insgesamt ca. 200,87 Mio.EUR entsprechen würde. Im Vergleich zum Vorjahr, wo der Gewinn bei 100,44 Mio.EUR lag. Auch der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 0,85 EUR steigen.

Die Reaktion der Aktionäre spiegelte sich bereits in den vergangenen 30 Tagen wider, als der Kurs um -13,21% gefallen ist.

Es bleibt abzuwarten, ob die Schätzungen zu den Quartalszahlen eintreffen werden und wie sich dies auf den Aktienkurs auswirken wird. Aus Sicht von Analysten besteht jedoch die Möglichkeit einer positiven Entwicklung auf Sicht von 12 Monaten mit einem potenziellen Kursziel von 39,00 EUR und einem Gewinn von +39,39%.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient nur zur Information und enthält keine Anlageempfehlungen oder Hinweise zu einzelnen Wertpapieren. Investitionen in Aktien bergen Risiken.

