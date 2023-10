Aixtron: Analysten haben ein Kursziel von 39,78 EUR vorausgesagt

Die Aktie von Aixtron hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und liegt bei -3,73%. Gestern sank der Aktienkurs um weitere -1,17%, was am Markt pessimistische Stimmung verbreitet. Die Bankanalysten hingegen sehen das Potenzial der Aktie positiv.

Das mittelfristige Kursziel für Aixtron beträgt laut sechs Analysten 39,78 EUR. Wenn die Prognose stimmt, würde das einen Anstieg des Wertes um +20,51% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Dennoch befindet sich die Mehrheit unter den insgesamt 20 Analysten im optimistischen Bereich: Neun empfehlen “Kauf”, sechs sprechen sogar von einem “starken Kauf”. Fünf stehen neutral zur Aktie mit dem Rating “halten”.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,05...