Aixtron: Analyse des potenziellen Apple-Einflusses auf das Unternehmen

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die letzten Tage waren eine Herausforderung für die Aktionäre von Aixtron, da der Kurs deutlich gesunken ist. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Ursachen dieser nervösen Marktbewegungen werfen.

Aixtron und Apple: Wie hängen sie zusammen?

Aixtron stellt unter anderem Produktionsanlagen für Displays in Smartphones, Smartwatches und Fernsehgeräten her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Herzogenrath nahe Aachen und beschäftigt etwa 750 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erwartet man einen Umsatz von 608 Millionen Euro sowie einen Gewinn von ca. 141 Millionen Euro zu generieren. Einer seiner Hauptkunden ist indirekt Apple – hier steht insbesondere die Umsetzung von Micro-LED-Bildschirmen für Mobiltelefone und Uhren im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings gibt es Verzögerungen bei...