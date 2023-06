Aixtron: Aktienkurs hat Potenzial - Kursziel bei 33,15 EUR

Die aktuellen Analystenmeinungen zeigen eindeutig, dass die Aixtron-Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für den Wert liegt bei 33,15 EUR und damit um +14,39% über dem derzeitigen Kurs.

• Aixtron sank am 02.06.2023 um -1,40%

• Durchschnittliche Einschätzung von sechs Kaufempfehlungen

• Guru-Rating nun bei 4,17 nach “Guru-Rating ALT”

Am gestrigen Handelstag gab es eine negative Entwicklung für Aixtron an der Börse mit einem Minus von -1,40%. Insgesamt zeigt sich jedoch in den letzten fünf Handelstagen eine relativ neutrale Stimmung im Markt.

Trotzdem sind die Analysten zuversichtlich mit einer klaren Empfehlung für Investoren: Mit einem möglichen Anstieg des Aktienkurses auf das genannte Kursziel eröffnet sich ein Gewinnpotenzial von +14,39%.

Von insgesamt 18 Bewertungen geben sechs Bankanalysten eine...