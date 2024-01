Aixtron Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Aixtron schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,05 Prozentpunkte (0,92 % gegenüber 1,97 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aixtron haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussion eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31,93 liegt Aixtron unter dem Branchendurchschnitt (37 Prozent) in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", welcher einen Wert von 50,37 aufweist. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Aixtron-Aktie sowohl in einem kurzfristigen als auch in einem längerfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Summe wird Aixtron auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.