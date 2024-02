Aixtron Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 wird ein Wert als "überverkauft" betrachtet, bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Aixtron liegt bei 52,52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,33 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität bezüglich der Aktie von Aixtron hat in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und spiegelt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung wider. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Aixtron weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,94 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,98 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental gesehen ist Aixtron im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 29,54, was einen Abstand von 41 Prozent zum Branchen-KGV von 50,35 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.